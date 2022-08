Aperte le candidature per diventare nonni vigili

Un importante servizio per la collettività, che pone in contatto le diverse generazioni.

L’ Amministrazione Comunale di Silea ha pubblicato l’avviso di selezione rivolto alle cittadine e ai cittadini che vogliano aderire all’attività di “nonno/a vigile” per i servizi di vigilanza scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024. L’attività di “nonno/a vigile” consiste nella sorveglianza di attraversamenti pedonali presso le scuole. L’attività viene svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituisce rapporto di pubblico impiego.

“Da molti anni i nonni vigili svolgono un importante servizio per la collettività: la loro presenza, oltre che avere la funzione di far attraversare la strada in sicurezza agli scolari, è un esempio di come le diverse generazioni possano interagire tra loro una a servizio dell’altra. Per i bambini e i ragazzi è significativo vedere e salutare ogni mattina la stessa persona, che diventa così punto di riferimento; per l’adulto è un modo di svolgere un servizio per la comunità e di stare a contatto con le famiglie, con un piccolo impegno quotidiano che può però dare significato all’intera giornata” sottolinea Angela Trevisn, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea.

Possono presentare domanda le cittadine e i cittadini residenti nel Comune di Silea o in comuni limitrofi, con un’età compresa tra i 55 e i 75 anni, entro le ore 13.00 del 26/08/2022 all’ufficio protocollo o via mail: [email protected]. Le candidate e i candidati in possesso dei requisiti saranno invitate/i ad un colloquio conoscitivo ed informativo, volto a precisare compiti, obblighi, diritti e doveri.

Il compenso previsto come applicato nell’A.S. 2022/2023, al lordo delle ritenute di legge: € 6,15 per intervento al lordo delle ritenute di legge (IRPEF, addizionali regionali e comunali), salvo eventuali variazioni intervenute a seguito della convocazione dell’annuale Assemblea dei Sindaci.

Per informazioni: UFFICIO ISTRUZIONE COMUNE DI SILEA Tel. 0422/365723 (Responsabile dott.ssa Silvia Toffolon) – 0422365713.