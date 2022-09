“Aperitivo in Serra” a Roncade. Presentate le due regine della serata: Maserati Mc20 e la nuova Grecale Trofeo

Un evento molto glamour e raffinato, targato De Bona Motors

Presenti oltre 200 persone all’evento “Aperitivo in Serra” di ieri sera, giovedì 28 settembre, organizzato da De Bona Motors alle Cementine a Ca’ Tron di Roncade. Tra i presenti, il campione del mondo di ciclismo a Colorado Spring del 1986 Moreno Argentin, l’allenatore di Nutribullet Treviso Basket Marcelo Nicola, il Sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, l’Assessore alla Cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti, e le famiglie Canella, Mosole, Goppion, Fioravanti Onesti.

A fare gli onori di casa nella magnifica veranda delle Cementine, Raffaele Alajmo, mentre la cucina deliziava gli invitati con piatti sfiziosi.

Accolti dal Presidente Gaetano De Bona, gli ospiti hanno potuto ammirare le due regine della serata: la Maserati Mc20 e la nuova Grecale Trofeo.

Maserati Mc20 è la nuova super sportiva ultraleggera e tecnologica con 4 modalità di guida su misura.

Grecale Trofeo il Suv da 530 cavalli, un prodotto completo che si ispira alla tradizione sportiva del marchio.

“Finalmente abbiamo potuto organizzare un evento per il lancio di due Maserati dopo due anni di stop a causa del Covid – ha dichiarato il Presidente di De Bona Motors Gaetano De Bona. – Siamo molto felici della buona riuscita di questo evento perché il contatto umano è fondamentale nel mondo dell’auto. Ci piace poter raccontare di persona ai nostri clienti, e non solo, le qualità di queste auto che poi potranno provare e testare in strada”.