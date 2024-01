Aosta, la creatività delle genti di montagna alla Fiera di Sant’Orso

Ogni anno, le strade del centro di Aosta si animano con l’esposizione dei lavori realizzati dagli artisti e dagli artigiani della Valle d’Aosta, dando vita alla prestigiosa Fiera di Sant’Orso. Questo evento rappresenta la più significativa mostra di artigianato delle Alpi, che celebra le caratteristiche proprie dell’identità valdostana.

AOSTA – Il 30 e il 31 gennaio di ogni anno, artisti e artigiani valdostani espongono con orgoglio i frutti del proprio lavoro alla Fiera di Sant’Orso, nelle vie del centro di Aosta che costeggiano la cinta muraria romana. Nel Medioevo questa Fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, nell’area circostante la Collegiata che porta il nome di Sant’Orso. Si narra che tutto ebbe inizio proprio di fronte la chiesa dove il Santo, vissuto anteriormente al IX secolo, sarebbe stato solito distribuire ai poveri indumenti e “sabot”, tipiche calzature in legno (ancora oggi presenti in Fiera).

La Fiera di Sant’Orso è una celebrazione della creatività e dell’industriosità delle genti di montagna, frutto di tradizioni che hanno radici secolari. In Fiera sono infatti presenti tutte le attività tradizionali: scultura e intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio tessitura del drap (stoffa in lana lavorata su antichi telai di legno), merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno e botti.



Respirare un’atmosfera unica

La Fiera di Sant'Orso è anche musica e folklore, grazie alle animazioni che scaldano il centro storico. Inoltre, è l'occasione ideale per degustare vini e prodotti tipici della Valle d'Aosta (presso il padiglione enogastronomico allestito in piazza Plouves) o visitare l'esposizione delle opere artistiche degli artigiani di professione (nell'Atelier di piazza Chanoux).

La festa popolare aostana culmina nella “Veillà”, la veglia nella notte fra i due giorni di Fiera, che vede le vie del centro illuminate e piene di gente fino all’alba.