Antonio Canova: l’incontro tra cultura e industria a Treviso

Un incontro che esplora l’intreccio tra cultura e industria, mercoledì 3 luglio a Palazzo Giacomelli

TREVISO – Antonio Canova, un precursore del Made in Italy? Un’affermazione suggestiva ma plausibile, considerando il celebre scultore di Possagno come esempio di creatività e abilità artigiana, apprezzate e diffuse in tutto il mondo. Canova rappresenta un esempio precoce dell’integrazione tra cultura e industria che, oggi come allora, stimola e fa crescere il sistema produttivo del nostro territorio e del Paese.

Per questo motivo, Confindustria Veneto Est e Fondazione Canova Onlus hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione consolidata, promuovendo la figura di Antonio Canova. Il primo appuntamento di questa iniziativa sarà l’incontro “Canova Cultura e Impresa” che si terrà mercoledì 3 luglio alle 17:30 presso Palazzo Giacomelli a Treviso (Piazza Garibaldi 13).

Saluti istituzionali e apertura dell’evento

L’evento inizierà con i saluti di Denise Archiutti, Delegata alla cultura d’impresa di Confindustria Veneto Est, e Massimo Zanetti, Presidente di Fondazione Canova.

Conversazione sulla cultura e l’impresa

La giornalista Kety Mandurino condurrà la discussione, alla quale parteciperanno Alessia del Corona Borgia, Direttore di Fondazione Italia Patria della Bellezza e Assessore alla Cultura, Marketing Territoriale e Commercio del Municipio 1 del Comune di Milano, e Moira Mascotto, Direttore del Museo Gypsotheca Antonio Canova.

Rinnovo della convenzione

Alla fine dell’incontro, verrà firmato il rinnovo della convenzione tra Fondazione Canova e Confindustria Veneto Est per la concessione dei due gessi originali “Venere e Marte” e “Venere Italica”, esposti dal 2012 nella sede operativa di Treviso dell’Associazione in Piazza delle Istituzioni.

Canova: un esempio di eccellenza artigiana

L’opera di Canova è rappresentativa, seppur in un contesto storico diverso dal nostro, di quell’intreccio virtuoso tra due elementi che fanno parte dell’identità italiana e veneta: l’estetica e l’abilità artigianale. I distretti produttivi della nostra regione comprendono una moltitudine di piccole e medie imprese organizzate in reti e filiere, che si distinguono in vari settori: dalla moda al design, dalla meccanica all’agroalimentare. La sfida attuale per il nostro sistema industriale è di rinnovare la propria originalità attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali.

Gli incontri della Biblioteca d’Impresa di Confindustria Veneto Est sono sostenuti da CentroMarca Banca.