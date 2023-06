Antonella Ruggiero e l’Orchestra di Padova: un evento unico

Antonella Ruggiero ritorna al Castello Festival di Padova con l’album “Empatía” e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Un concerto unico che mescola sonorità antiche e moderne, un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica italiana.

PADOVA. Castello Festival: Antonella Ruggiero in concerto con l’Orchestra di Padova. L’estate musicale di Padova si apre con un evento imperdibile. Il 4 luglio, presso Piazza Eremitani, la straordinaria voce di Antonella Ruggiero si esibirà in una performance unica, presentando il suo nuovo album Empatía. Accompagnata dal suo ensemble e dagli archi dell’Orchestra di Padova, l’artista regalerà un concerto intenso che ripercorre i suoi grandi successi come solista e vocalist dei Matia Bazar.

Empatía rappresenta un progetto eccezionale in cui le sonorità antiche dell’arciliuto e dell’arpa si fondono con l’uso moderno di percussioni, fiati, vocoder e organo liturgico.

L’emozionante voce di Antonella Ruggiero, insieme a una formazione musicale unica arricchita dagli archi dell’Orchestra di Padova, offriranno al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Questo concerto speciale sarà un’occasione per rivivere il magico concerto tenuto da Antonella Ruggiero nella Basilica di Sant’Antonio a Padova nel 2020, in occasione dell’inaugurazione di Padova come capitale europea del volontariato. L’album Empatía testimonia questa performance straordinaria, e all’interno dell’album stessa l’artista genovese ha dedicato parole speciali: ‘Ho voluto intitolare il concerto Empatía, parola significativa che accomuna tutti i volontari e che meglio rappresenta il loro prezioso lavoro. Costruire un ponte fra le persone e i musicisti. Anche in musica l’empatia è una condizione necessaria per cercare di ottenere un risultato artistico. Un’unione particolarmente forte tra noi e il pubblico presente. È una di quelle magie che capitano raramente’.

Inoltre, Antonella Ruggiero condividerà il palco con artisti eccezionali, tra cui Maurizio Camardi con saxofoni, duduk e flauti etnici; Roberto Colombo alle tastiere e vocoder; Alessandro Tombesi all’arpa; Ilaria Fantin all’arciliuto e Alessandro Arcolin alle percussioni. Questa formazione unica accompagnerà Antonella in un viaggio musicale che rende omaggio a grandi nomi come Fabrizio De André, Mark Thomas e Mauro Pagani.



Biglietti

I biglietti per l’evento sono disponibili al prezzo di 15-20 euro (diritti di prevendita esclusi) presso il Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova. Le prevendite sono già attive presso Gabbia Dischi e nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster).