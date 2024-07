Antitrust accusa Armani e Dior di pratiche scorrette

L’Antitrust denuncia Armani e Dior per salari inadeguati e cattive condizioni di lavoro

ROMA – L’Antitrust ha sollevato pesanti accuse nei confronti dei gruppi Armani e Dior, mettendo in luce possibili pratiche commerciali scorrette. In questo contesto, l’associazione Codici ha sottolineato che non solo i lavoratori sarebbero coinvolti, ma anche i consumatori. Le prestigiose marche internazionali, che sono spesso considerate sinonimo di qualità, potrebbero essere compromesse da comportamenti che mettono in discussione anche l’eccellenza delle condizioni di lavoro.

L’importanza della qualità in tutte le fasi di produzione

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le società coinvolte avrebbero utilizzato forniture provenienti da laboratori che impiegano lavoratori con salari inadeguati e opererebbero in orari di lavoro e condizioni sanitarie e di sicurezza che non rispetterebbero gli standard richiesti. Queste rivelazioni vanno contro l’immagine di eccellenza che Armani e Dior si sono guadagnate, non solo per i loro prodotti finali, ma anche per l’intero processo di creazione.

Negli ultimi anni, i consumatori hanno dimostrato un interesse crescente non solo per il prodotto finale, ma anche per i processi di produzione e le condizioni di lavoro. Questo caso evidenzia l’importanza di fare chiarezza sulle operazioni delle società coinvolte e solleva interrogativi preoccupanti riguardo alla coerenza tra l’immagine pubblica di eccellenza e le condizioni di lavoro segnalate dall’Antitrust. L’associazione Codici si impegna a seguire attentamente questo caso in rappresentanza dei consumatori.

Le società oggetto dell’istruttoria sono Giorgio Armani Spa, G. A. Operations Spa, Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia Srl e Manufactures Dior Srl.