Antigone, una storia di famiglia e di un successo strepitoso

Mercoledì sera il teatro Comunale Mario dal Monaco di Treviso, in occasione di MYTHOS il festival di teatro classico, ha ospitato uno spettacolo d’eccezione, l’Antigone di Sofocle.

Interpreti eccezionali, un mix tra la straordinaria esperienza di Ivana Monti, stella indiscussa del teatro italiano, e la freschezza dei giovani allievi di Tema Academy, la compagnia formata da ragazzi che frequentano la scuola di Tetro Tema Cultura.

Uno spettacolo che ha emozionato e coinvolto lo spettatore lungo tutta quella che è considerata “una storia di famiglia” quella di Antigone, figlia di Edipo.

Fierezza femminile, coraggio, amore per la famiglia, sono solo alcuni temi trattati dalla tragedia e riproposti dai talentuosi protagonisti.

La locandina dello spettacolo

Una nota di merito al coro delle donne, che hanno portato in scena, attraverso le parole, la musicalità della metrica dell’opera stessa in greco classico e, attraverso il corpo, pesanti fasce di 25 metri di lana grezza mosse attraverso i loro stessi movimenti. Un filo a cui tutta la vicenda di Antigone si aggrappa, legandosi e slegandosi.

Rimane impressa nella mente anche la contrapposizione (anche visuale) tra la contemporaneità del messaggero, un uomo del presente e il coro degli dei, sublime, ancora completamente ancorato alle logiche proprie della tragedia greca, distaccato e per niente empatico.

Un plauso a Giovanna Cordova, che ha organizzato e guidato l’intera squadra in questo successo strepitoso. La sua visione ha plasmato l’intero spettacolo e noi spettatori non possiamo che esserle grati per la bellezza a cui abbiamo assistito.