Annullato il Treno della Salute

In segno di lutto per il tragico incidente avvenuto ieri sera a Mestre, viene annullato l’appuntamento istituzionale in programma domani, giovedì 5 ottobre, alle 10, nella stazione di Venezia Santa Lucia, quale momento inaugurale dell’iniziativa “Il Treno della Salute”, realizzata da Medici con l’Africa Cuamm con il sostegno della Regione Veneto e in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

Dal 5 ottobre avrebbe dovuto fare tappa in diverse città della nostra regione, fermandosi nelle principali stazioni, per alcuni giorni e offrendo, a chi lo desidera, controlli per la propria salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato.

Ma òa tragedia di ieri ha stravolto ogni programma.

Si tratta di una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria, giunta alla V edizione e realizzata da Medici con l’Africa Cuamm con il sostegno della Regione Veneto e in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

