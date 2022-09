Anna Porcari è oro ai Mondiali Junior di nuoto in Perù

1° Anna Porcari (Italia) 2.12.00. 2° Mehlika kuzeh Yalcin (Turchia) 2.13.23. 3° Paola Borrelli (Italia) 2.13.36

Dopo la medaglia d’argento nella staffetta 4 x 200 sl Anna Porcari, la quindicenne portacolori dello Stilelibero Preganziol -Team Veneto, Ambassador della Lisporteam360, conquista l’oro nella finale dei 200 farfalla ai Mondiali Junior in corso di svolgimento a Lima (Perù).

Alle sue spalle la turca Mehilika Kuzek Yalcin e l’altra azzurra Paola Borrelli.

Anna Porcari al termine della gara

Un crescente di emozioni in una gara che l’ha vista superare le avversarie nell’ultima vasca. All’ultima virata era terza alle spalle della Borrelli e della Yalcin, ma recuperava chiudendo l’ultima vasca in 33.82 per un totale di 2.12.00 suo record personale, salendo così sul gradino più alto del podio.