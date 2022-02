Anna Porcari arriva 3^ al Meeting del Titano

Ottime conferme per gli agonisti dello Stilelibero Preganziol al 19° Meeting del Titano, valevole quale prima tappa del Grand Prix d’Inverno, disputatosi in vasca da 50 metri al Centro Sportivo di Serravalle di San Marino. La migliore prestazione è stata quella della quindicenne Anna Porcari, che nei 200 farfalla ha conquistato un eccellente terzo posto con il tempo di 2’14.25 alle spalle della vincitrice, la mitica Ilaria Bianchi ( 1990) e di Alessia Polieri ( 1994). La poliedrica nuotatrice di Gardigiano ha inoltre partecipato con prestazioni degne di nota nei 50 farfalla, 100 e 200 stile libero. Buona la prestazione di Agata Abler, quinta nei 50 stile libero, Sofia Ambler ottava nei 100 stile libero, e Federico Rizzardi settimo nei 50 rana. Prestazioni eccellenti anche per Cristiana Stevanato che ottiene il pass per i campionati giovanili di Roma nei 50 e 100 stile libero, Emma Scomparin nei 100 dorso e Federico Mao nei 200 e 400 stile libero.Dopo le ottime prestazioni la squadra degli agonisti, composta Agata Ambler, Sofia Ambler, Anna Porcari, Emma Scomparin, Federico Rizzardi, Marco Turco Bovolenta e l’allenatore Andrea Franconetti, è partita, con il gruppo del Team Veneto, alla volta di Lanzarote (Isole Canarie) per un ritiro di una settimana in preparazione ai Campionati Italiani Assoluti primaverili.