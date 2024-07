Giovani e talentuose: Anna Pavan e Isabel Zanet campionesse italiane

Le trevigiane Anna e Isabel vincono a Rimini il titolo italiano di categoria primeggiando nella specialità “Latin Style”

RIMINI – Anna Pavan e Isabel Zanet, due giovanissime piene di talento, hanno recentemente raggiunto un traguardo straordinario nella danza sportiva, laureandosi campionesse italiane. A Rimini, sede della prestigiosa rassegna tricolore, le due cugine si sono imposte nella categoria 10-11 anni, primeggiando in coppia nella specialità “Latin Style”.

Dalla famiglia allo sport

Anna, originaria di Colle Umberto, e Isabel, di Vittorio Veneto, condividono non solo un legame familiare ma anche una profonda passione per la danza sportiva, che coltivano con dedizione da diversi anni. A Rimini, la loro performance è stata unica, essendo l’unica coppia veneta in gara nella loro categoria. Con eleganza, armonia e un perfetto sincronismo nei passi e nei movimenti, Anna e Isabel hanno saputo conquistare il cuore della giuria.

Le due giovani campionesse sono allieve della scuola di ballo Frenesy di Vittorio Veneto, una realtà consolidata nel panorama della danza. La loro maestra, Jessica De Bona, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Anna e Isabel hanno talento e una grande passione per quello che fanno. Per preparare l’appuntamento con i campionati italiani si sono allenate tutti i giorni per un paio d’ore, mettendoci sempre grande impegno, e alla fine è arrivato questo traguardo tricolore che ci rende tutti orgogliosi”.

La scuola di ballo Frenesy, fondata nel 1982 da Silvana Dei Tos, madre di Jessica, vanta una lunga tradizione di successi nel settore della danza. Jessica De Bona, oltre a guidare con maestria la scuola, ha anche maturato un’esperienza significativa nel cast della trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”. La combinazione di esperienza, passione e dedizione ha portato Anna e Isabel a raggiungere questo importante traguardo, un risultato che sicuramente rappresenta solo l’inizio di una brillante carriera nella danza sportiva per queste giovani promesse.