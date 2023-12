“Animal Heroes”, per gli animali nei campi profughi in Cisgiordania

In un campo profughi in Cisgiordania gli operatori italiani dell’organizzazione internazionale per animali Animal Heroes sono testimoni di un’umanità che lascia senza parole. L’obiettivo della squadra è quello di aiutare a salvare migliaia di animali colpiti dal conflitto tra Israele e Hamas.

DHEISHEH (CISGIORDANIA) – A fine novembre la squadra di Animal Heroes ha visitato il campo profughi di Dheisheh insieme alla palestinese Diana Babisch, fondatrice dell’unico rifugio per animali in Cisgiordania per il salvataggio di animali randagi.

Il palestinese Emar (10 anni) ha guidato la squadra di volontari da un giovane cane di strada gravemente ferito. Emar ha detto che il cane era stato colpito con delle pietre. Il bambino si è preso cura del cane per un paio di giorni ma le ferite continuavano a diventare più grandi e per questo ha chiesto aiuto. Il cane è stato trasferito dalla squadra in una clinica veterinaria locale ma deve essere sottoposto a un’operazione possibile solo in Israele.

Babisch lavora con organizzazioni israeliane di soccorso per animali che l’aiutano a salvare animali gravemente feriti e a trovare famiglie adottive. Dal 7 ottobre attraversare il confine è molto complesso. I volontari israeliani aspetteranno i volontari di Animal Heroes e Diana dall’altro lato del confine, per trasferire i cani in un ospedale per animali e per affidarli a famiglie affidatarie in Israele.

Eleonora Orlandi di Animal Heroes: “È emozionante essere testimoni di come un cane di strada ferito tiri fuori il meglio dalle persone, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dalla religione. In una situazione quasi utopica, palestinesi e israeliani lavorano insieme per salvare gli animali e per qualche minuto si dimenticano della guerra. È un privilegio far parte di tutto questo, e toccare l’umanità di prima mano”.

Animal Heroes è un’organizzazione internazionale di aiuti d’emergenza con sedi in Italia, Olanda, Finlandia, Italia e Stati Uniti. Animal Heroes da supporto agli eroi degli animali nel mondo – persone che salvano, proteggono e si prendono cura degli animali – in emergenze acute e in condizioni difficili. Nell’ultimo anno, l’organizzazione ha inviato squadre di soccorritori a Hatay in Turchia, Ucraina, Italia e Grecia.

Credits foto Animal Heroes