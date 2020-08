Ancora successi per la nuotatrice moglianese Giorgia Gosetto

La nuotatrice moglianese Giorgia Gosetto continua a mietere successi in gare nazionali ad alto livello. Elenchiamo gli ultimi suoi successi.

Giorgia ha partecipato ai campionati italiani assoluti di fondo a Piombino e Marina di Grosseto classificandosi al 1^ posto della categoria juniores sia nella 2,5 km che nella 5 km con due belle prestazioni.

La settimana prima ha partecipato al prestigioso Trofeo Settecolli di Roma negli 800 stile libero, migliorando moltissimo il crono stagionale.

Ai campionati italiani di nuoto su base regionale si è classificata ai primi posti della classifica nazionale nonostante la sua stagione sia partita in ritardo a causa della chiusura forzata delle piscine. Dunque Giorgia continua con ottimi risultati a gareggiare sia in vasca sia in acque libere.

Commenta la news

commenti