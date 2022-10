Anci Giovani, Valentina Pillon in coordinamento nazionale

Prestigioso incarico per Valentina Pillon, consigliere del comune di San Biagio di Callalta, nominata delegata nazionale al Benessere e alla Salute da Luca Baroncini, coordinatore nazionale di Anci Giovani, l’associazione che riunisce i giovani amministratori dei comuni italiani.

“Sono grata ed onorata per il conferimento di questa delega, un riconoscimento prestigioso che comporta una responsabilità che sarà mia premura onorare al meglio con passione e impegno. Desidero ringraziare l’On. Roberto Pella, Vicepresidente Vicario dell’Anci con delega allo Sport, alla Salute e alle Politiche Giovanili per la fiducia accordatami.”

L’On. Pella, anche Sindaco di Valdengo (BI), da sempre riserva un’attenzione importante agli enti locali nella loro valorizzazione e promozione con iniziative e proposte di legge che vedono al centro la tutela delle amministrazioni tanto da essere il padre della Legge – che porta il suo nome – che apre al terzo mandato per i Sindaci dei piccoli comuni.

“Una delega importante quella assegnatami” continua Pillon “Considerato il particolare momento storico che stiamo attraversando. Garantire Salute e Benessere alla collettività è un obiettivo che ogni amministrazione si dovrebbe porre per garantire una qualità della vita all’altezza delle aspettative di ogni cittadino considerando lo sport come strumento efficace per il loro raggiungimento. Questa delega mi offrirà la possibilità di partecipare attivamente ai dibattiti sul tema, un’occasione di dialogo e confronto con gli enti sovracomunali per collaborare sinergicamente e fare squadra.”

La prossima Assemblea Nazionale di Anci Giovani si terrà a Treviso i prossimi 23 e 24 settembre 2022.