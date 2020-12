Anche Venezia aderisce al progetto solidale “Scatole di Natale”: quattro punti di raccolta fino al 22 dicembre

Ci sarà tempo fino al 22 dicembre 2020 per partecipare al progetto “Scatole di Natale”, l’iniziativa solidale a cui aderisce anche il Comune di Venezia per donare un momento di gioia e leggerezza a persone in difficoltà. Nato proprio nella nostra città grazie all’intraprendenza di Tommaso Castiglione dell’A.S.D. Basket Gazzera e Laura Gasparini di Caritas Italiana che, mutuando un’idea già circolante, se ne sono appassionati, “Scatole di Natale” si sta allargando a tutta Italia. Nella nostra città sono quattro i punti di raccolta: oltre alla Casa del Volontariato di via Brenta Vecchia 41 a Mestre, luogo dove la Direzione Coesione Sociale del Comune offre spazi di coordinamento alle associazioni di volontariato del territorio, sono stati predisposti tre nuovi punti per la consegna in centro storico: alla vetrina del Volontariato di Campo Santa Margherita, all’Agenzia Coesione Sociale di Venezia, nel Parco Villa Groggia 1° piano – Cannaregio 361 e nella sede di Venice Calls, in Campo S. Cosma e Damiano, campanello 9C, alla Giudecca 624/625.

Come funziona il progetto?

Prendi una semplice scatola da scarpe e mettici dentro:

1 cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, calzini, cappellino, maglione, coperta ecc.)

1 cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc)

1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.)

1 prodotto di bellezza (deodorante, lamette e dopobarba, crema idratante, bagno schiuma, profumo ecc.)

1 biglietto con parole gentili

Per esempio:

Scatola Uomo/Donna:

La COSA CALDA e il PASSATEMPO: possono essere “usati” ma devono essere in buono stato e possibilmente igienizzati

La COSA GOLOSA: cibo non deperibile, in confezione integra

Il PRODOTTO di BELLEZZA: la confezione deve essere integra, completa.

Il BIGLIETTO GENTILE: sarà ciò che scalderà più il cuore di chi aprirà la scatola.

Scatola Bimbo/a:

La COSA CALDA e il PASSATEMPO: possono essere “usati” ma devono essere in buono stato, puliti e possibilmente igienizzati.

La COSA GOLOSA: dolciumi o caramelle sarebbero sicuramente apprezzatissimi (non deperibile, confezione integra)

Il PRODOTTO di BELLEZZA: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, un orologio, dei gioiellini per bambini ecc. (tutto integro e in buono stato e possibilmente igienizzato)

Il BIGLIETTO GENTILE o un GIOCHINO: un disegno fatto dal vostro bambino, un giocattolo integro e completo, un libretto di racconti per bambini ecc.

Quando hai raccolto tutto incarta la scatola, se ti fa piacere decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età). Le scatole devono essere apribili per facilitare un controllo da parte dei punti di raccolta.

DOVE DEVI CONSEGNARLA (munito di mascherina)

MESTRE

Casa del Volontariato

Via Brenta Vecchia 41

30171 Mestre

VENEZIA

Vetrina del volontariato

Campo santa Margherita – Dorsoduro 3036 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Il martedì dalle 16 alle 18



Agenzia Coesione Sociale di Venezia

in Parco Villa Groggia 1° piano – Cannaregio 361

il martedì dalle 10 alle 17



Venice Calls

in Campo S. Cosma e Damiano, campanello 9C – Giudecca 624/625 – Venezia

il 16 e 18 dicembre dalle 16 alle 18

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti