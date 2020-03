Anche ilnuovoterraglio.it  combatte contro il COVID-19

“Io resto a casa”: è questo il nuovo modo di vivere che ci viene imposto e che ci imponiamo di adottare per superare e vincere la battaglia contro questo infido virus, comparso all’improvviso nelle nostre vite.

Emergenza Coronavirus per tutti quindi, ma i più colpiti sono le persone anziane e tutti coloro costretti in casa che non hanno nessuno a cui rivolgersi per un aiuto nelle spese quotidiane o per una parola di conforto.

Conscia di questa pesante situazione, la nostra Redazione ha ritenuto opportuno e utile creare la nuova sezione “SPECIALE CORONAVIRUS”, nella quale raccogliere tutti gli articoli che propongono validi aiuti alle persone più fragili, residenti nei comuni del trevigiano e del veneziano. Chiunque volesse segnalarci una iniziativa solidale può scriverci una mail a [email protected].

Ci siamo infatti resi conto che molte sono le iniziative sorte e che stanno nascendo, segno evidente della solidarietà sviluppatasi in questo difficile momento. Il popolo veneto anche in questo caso sta dimostrando la sua grandezza d’animo e il suo alto senso di solidarietà.

“Io resto a casa” deve essere l’imperativo che ci guiderà alla luce in fondo al tunnel.

Raccomandiamo a tutti di rispettare questa regola, anche se a molti può sembrare pesante, poiché è necessaria, seguendo al contempo questa nostra nuova sezione che riteniamo potrà essere utile a moltissimi.

Buona lettura a tutti, nella certezza che presto ne usciremo insieme!

Commenta la news

commenti