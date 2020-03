Ampio ventaglio di opportunità alla A.S.D. Ritmidanza di Mestre

La nostra lettrice Maria Meoni, operatrice nel settore artistico, ci invia ancora una lettera, che publichiamo qui di seguito, nella quale si evidenzia l’attività delle scuole di danza. Oggi è la volta dei corsi della A.S.D. Ritmidanza di Mestre.

Fondata nel 2002, l’associazione sportiva Ritmidanza si occupa di promozione dell’arte nel settore “danza” e di promozione sportiva nel settore “fitness”. Le attività sono concentrare in tre aree di interesse: formativa – servizi – progetti.

Per quanto riguarda l’area formativa, Ritmidanza offre un ampio ventaglio di opportunità con corsi e stage in varie discipline: danza classica, modern jazz, danza contemporanea, funk, hip hop, danze caraibiche, danza orientale, ginnastica motoria, aerobica e step. Grazie ad una consolidata esperienza, alla qualificazione del corpo docente, ad una sede operativa, accogliente e attrezzata, oltre che alla competenza di uno staff poliedrico ed elastico, negli anni accademici passati l’area formativa ha strutturato corsi di apprendimento per oltre 100 allievi, di età compresa tra i 3 e i 70 anni.

L’area servizi offre le seguenti possibilità: affitto spazi di lavoro, organizzazione stage, preparazione coreografie inedite e di repertorio, organizzazione spettacoli, serate, manifestazioni.

L’area progetti si occupa invece di attivare collaborazioni con altri Enti del settore, individuare fonti di finanziamento, costruire sinergie progettuali per migliorare con continuità lo spessore della nostra proposta artistica.

Le sedi, ampie ed attrezzate, si trovano a Mestre in via Cardinal Massaia, 20, e alla Cipressina in via del Gaggian, 20.

