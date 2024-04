Amministrative 2024, la fatica delle liste. “Caccia” ai sottoscrittori

Comporre le liste presuppone un grande sforzo ed una lunga esperienza in questo campo. Ognuna per presentarsi punta ad avere 16 nomi. Per i raggruppamenti dei tre candidati sindaci a Mogliano Veneto, Bortolato, Nilandi, Tochet, ad esempio, parliamo di circa 200 cittadini disponibili. La partita si sposta così sul territorio, cercando nomi credibili ed attrattivi. La legge elettorale parla di almeno 11 e non più di 16 candidati, ma il problema più complesso è la rappresentanza di genere, infatti

nessuno può essere presente in misura superiore ai due terzi. Sembra che trovare il numero adeguato di presenza femminile non sia sempre semplice, le donne sono disposte a dare una mano sul territorio, meno a scendere in campo. Per i candidati in

lista si punta sul mondo dello sport, dell’imprenditoria e delle associazioni, tenendo presenti le possibili richieste nel programma futuro o cercando di passare all’incasso di aspettative già soddisfatte. Si assiste così a quella che, nel gergo calcistico, si chiama “campagna acquisti”, tutto previsto dalla legge, sicuramente si cercano nomi che possano attrarre un elettorato che sembra sempre più distratto.

Segue la fase successiva: la presentazione della lista prevede almeno 175 sottoscrittori residenti nel Comune, che ovviamente non debbono “correre” per essere eletti e non possono sottoscrivere più di una lista. E qui si gioca un’altra partita, trovare ad esempio 200 sottoscrittori (perché alcune firme potrebbero saltare) per ogni elenco significa coinvolgere una bella fetta di popolazione residente nel comune che va al voto.

Le liste e le sottoscrizioni allegate dovranno “inderogabilmente” essere presentate presso la Segreteria del Comune di riferimento tra le ore 8 del 30° giorno e le ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni. Immediatamente dopo la loro approvazione avrà inizio la campagna elettorale.

Quindi è necessario far quadrare il cerchio entro la prima decade di maggio. Infine bisogna scegliere i delegati di lista, coloro che seguiranno lo spoglio una volta terminata la fase del voto. Necessitano persone esperte, pronte a far valere le loro ragioni su ogni voto contestabile.



Nel frattempo si entra nella campagna elettorale vera e propria, gli incontri dei candidati con i quartieri e le associazioni, più i dibattiti-confronti tra gli aspiranti primi cittadini sicuramente molto interessanti. I contendenti si fiutano, decidono uno stile da seguire, un metodo per conquistare il voto. La visibilità, data da tutte le forme previste dalla normativa e dai nuovi mezzi di comunicazione, si presenta come una sfida continua, dai classici manifesti elettorali alle polemiche politiche più o meno accese che non possono mancare. Anche la stampa, non sempre amata, può essere la benvenuta in momenti così determinanti.

Come direbbe Oscar Wilde “l’importante è che se ne parli”!



Luciana Ermini