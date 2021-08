Amici della Musica Mogliano . Giovedì 19 concerto in Piazza Berto

Per la Rassegna musicale estiva …sarà la musica che gira intorno… troviamoci di nuovo per una bella serata alle ore 21:00 di giovedì 19 agosto in P.zza Giuseppe Berto (presso Chiesa S. Marco).

Ascolteremo il BENITO MADONIA TRIO in JAZZ ITALIANO

con Benito Madonia voce, Nicola Dal Bo organ bass, Massimo Tuzza percussioni.

Un sentito grazie per la fattiva collaborazione all’Associazione di Quartiere CENTRO SUD, alla Parrocchia S. Marco Evangelista e al Comune di Mogliano per il Patrocinio.

INGRESSO LIBERO secondo le normative sanitarie vigenti. Per accedere occorre la Certificazione verde (green pass) e un documento d’identità valido. Suggeriamo di averli a portata di mano prima di entrare: in questo modo l’ingresso sarà più veloce. Tutte le informazioni sul sito: dgc.gov.it