Ambiente, Sergio Costa: “Portiamo in Parlamento i Comuni Plastic Free”

“Chiedo a tutti i Sindaci e a Plastic Free Onlus di venire in Parlamento a presentare cosa significa essere un Comune Plastic Free. Il vero premio, infatti, è raccontarsi e raccontare gli sforzi che si compiono concretamente sui territori per un futuro migliore. Da ministro lanciai la challenge ‘plastic free’ e ritengo che ciò non sia soltanto collegato alla questione plastica bensì riguarda una visione ampia della polis, della gestione del bene collettivo. I Sindaci presenti oggi hanno, infatti, aderito ad una visione che va oltre i colori e le appartenenze politiche e che parla direttamente ai cittadini. Accettiamo tutti insieme questa sfida per costruire un mondo a dimensione del Pianeta di cui siamo ospiti: perché dobbiamo sempre ricordare che lui può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno del Pianeta. Per questo, invito tutti i Sindaci alla Sala della Regina della Camera dei Deputati per un appuntamento ufficiale Plastic Free nelle prossime settimane“.

BOLOGNA – Lo ha dichiarato l’On. Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati e già ministro dell’Ambiente, intervenuto oggi alla premiazione nazionale dei “Comuni Plastic Free“, a Palazzo Re Enzo a Bologna.

L’evento ha visto premiati con l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga ben 68 Comuni, a cui si aggiunge l’ospitante capoluogo emiliano, che hanno superato la valutazione del comitato interno in merito a 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. La manifestazione ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Bologna.