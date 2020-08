Ambiente. Baldin (M5S): via libera a motori elettrici a Venezia e laguna, finalmente un passo avanti verso il futuro

«Una bellissima notizia, una vittoria per un’istanza basilare per il M5S e finalmente un passo avanti verso il futuro, con una laguna più pulita». Così Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle e candidata alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Venezia, sulla norma inserita nel decreto agosto che permetterà, a Venezia e in laguna, di poter avere mezzi di trasporto pubblico alimentati esclusivamente ad elettrico.

«Sulla mobilità con motori elettrici – ribadisce la consigliera M5S – ho sempre avuto un’attenzione particolare: nel 2018 ho depositato in Regione un progetto di legge per promuovere la mobilità elettrica nel Veneto (il Pdl numero 365), e negli anni ho presentato diverse interrogazioni per sollecitare la realizzazione delle colonnine di ricarica elettrica per veicoli e natanti».

«Spero che questa norma – aggiunge la politica veneziana – sia il viatico che condurrà la prossima legislatura regionale a una maggiore attenzione per l’argomento, per portare il nostro territorio verso un futuro più green e sostenibile. È il mio sogno vedere una laguna con mezzi di trasporto che vanno a energia pulita, senza olio disperso in acqua e con un rumore finalmente ridotto.».

Erika Baldin, Consigliera regionale m5s, candidata alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Venezia

