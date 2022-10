«Abbiamo bisogno di un’immigrazione che venga governata in modo utile per il Paese». Lo ha detto oggi l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, durante l’incontro al Family Business Forum ospitato al Sant’Artemio di Treviso, sede della Provincia. Elbling ha ricordato che strettamente connesso all’immigrazione «è il tema della formazione, perché abbiamo bisogno di integrare queste persone».

