Altri successi per gli arcieri di Villa Guidini di Zero Branco

Gli arcieri di Villa Guidini di Zero Branco continuano a mietere successi in ambito regionale. Questa volta si tratta della 10° edizione dell’Indoor 18 metri alla palestra di Stigliano (Padova) organizzata dalla sezione locale degli Arcieri, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di atleti veneti delle varie categorie e specialità.

Eccellente la prestazione sia del settore giovanile che dei master e dei senior. Nell’arco Olimpico master maschile, il vice presidente Massimo Brugnaro si è piazzato al secondo posto con 542 a soli quattro punti dal vincitore Fabio Caoduro della Compagnia degli arcieri di Mestre.

Sempre nell’Olimpico, gli allievi Iker Brugnaro (in foto a sinistra), secondo pari merito, Daniele Lazzarini, quarto, Devis Florian, sesto, e Barnaba Da Villa, ottavo. Nell’arco nudo allievi maschile c’è stata una tripletta dei tre “re Riccardo” di Villa Guidini con Riccardo Fedalto (in foto a destra), arrivato primo, Riccardo Luzza, secondo, Riccardo Lazzarini terzo. Nella classifica a squadre arco Olimpico, gli allievi Iker Brugnaro, Daniele Lazzarini e Devis Florian con 1492 punti 34 centri hanno conquistato la medaglia d’oro.

Sabato 13 e domenica14 febbraio saranno nuovamente in gara per il 51° indoor Città di Conegliano sui 18 metri, organizzato dagli Arcieri del castello al Palazzetto dello Sport di Vazzola. L’inizio è fissato alle 14.30 di sabato per il 1° turno e alle 18.30 per il 2°. Proseguirà poi la domenica dalle ore 9.00 per il 3° turno e alle 14 il 4°.

Seguiranno poi i campionati regionali in programma a Santa Lucia di Piave il 20, 21 e 27, 28 febbraio.

