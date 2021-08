Altre due serate per il Cinema Sotto le Stelle di Marghera Estate 2021

Dopo il mese di proiezione in piazza Mercato con titoli di film che hanno richiamato quasi 5mila persone, il cinema si allunga di due giorni per portare agli appassionati due pellicole imperdibili.

Mercoledì 1 settembre arriva “Il Grande Passo” di Antonio Padovan che porta sullo schermo la storia di Dario e Mario fratellastri che si sono visti una sola volta. Dario vive in un paese del Polesine, Mario a Roma. Entrambi hanno elaborato l’abbandono del padre in modo diverso, Dario l’ha idealizzato e ha utilizzato i suoi insegnamenti per credere nei sogni; Mario è una persona disillusa.

Giovedì 2 settembre a Marghera va in scena l’indimenticabile “Non ci resta che piangere” di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Un film in onore del Leone d’Oro alla carriera a Roberto Benigni. Campagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio, tra l’altro, è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. Questo è solo l’inizio di un’incredibile notte che li porterà a viaggiare nel tempo.