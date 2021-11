Alto Sile, una nuova proposta turistica

Ieri mattina nella suggestiva Villa Lattes a Istrana è stato presentato il progetto di “Promozione Turistica dell’Alto Sile”. Un’iniziativa sinergica promossa dai Sindaci e dagli assessori dei Comuni di Morgano, Quinto di Treviso, Istrana, Vedelago e Piombino Dese con la finalità comune di mettere in risalto il territorio bagnato dal Sile e coinvolgere gli operatori che si trovano ad avere a che fare direttamente con il turista.

Una nuova visione del turismo considerato come un sistema, basato su interconnessioni tra amministrazioni, peculiarità del territorio e il suo genius loci. In questo modo si può continuare a mantenere il primato italiano del Veneto come regione attrattiva per i turisti.

I SINDACI PROTAGONISTI: da sinistra Cesare MAsono (Piombino Dese), l’Assessore Turismo Regione Veneto Federico Caner, Stefania Sartori (Quinto di Treviso), Maria Grazia Gasparini (Istrana), Daniele Rostirolla (Morgano)

Perché, oggi, poco importa dove nasce il fiume Sile o quale sia il Comune più suggestivo, l’intero territorio ha la capacità attrattiva per essere considerato un polo turistico d’eccellenza e come tale deve imparare a presentarsi. Queste sono state le considerazioni che hanno spinto il primo cittadino di Morgano, Daniele Rostirolla, nel 2019, a chiamare i Sindaci dei paesi confinanti e coinvolgerli in un progetto più ampio.

Dal progetto sono nati una nuova carta del territorio, per presentare i percorsi in natura e le proposte di visita culturali, gastronomiche e cicloturistiche; una brochure e quattro video tematici su turismo fluviale, cicloturismo, enogastronomia e ville venete. I cardini su cui si basa la nuova offerta turistica dell’Alto Sile.

Questo è stato possibile grazie all’applicazione della legge regionale 11/2013 sulla destinazione turistica ampia dal punto di vista della governance e una metodologia di lavoro strutturata, che ha visto tutti gli attori coinvolti operare per definire i valori che rendono distintivo il territorio, scegliere le esperienze che sono alla base dei prodotti turistici e progettare gli strumenti per la promozione.

“Il progetto è stato co-finanziato all’80% con i Fondi delle tasse di soggiorno dell’OGD Città d’arte e Ville Venete del territorio Trevigiano” spiega Alessandro Martini Direttore Fondazione Marca Treviso, coordinatore della OGD Città d’Arte e Ville Venete del territorio Trevigiano “Il coinvolgimento degli operatori è e deve essere massimo per garantire la buona riuscita dell’iniziativa e gli strumenti che abbiamo preparato per loro serviranno da volano”.

L’assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner (foto di Matteo Danesin)

L’assessore al Turismo della Regione del Veneto Federico Caner infine sottolinea come “la bontà di progetti come questo possa continuare a garantire al Veneto le 70 milioni di presenze turistiche dell’ultimo anno e la volontà della Regione di dare un sostegno economico a progettualità concrete, raddoppiando quelle che sono le risorse allocate dalle amministrazioni”.