Altivole, 17enne “pizzicato” dai Carabinieri con mezzo etto di hashish

I militari dell’Arma ieri in tarda serata hanno controllato un gruppetto di giovanissimi ad Altivole (TV), nei pressi di alcuni locali. Uno dei ragazzi, un 17enne della zona, è stato trovato in possesso di più di mezzo etto di hashish, 200 euro in contanti e 2 bilancini. L’indagato per reato di detenzione di sostanza stupefacente è stato quindi condotto presso la sua abitazione in regime di permanenza in casa, posto a disposizione dell’A.G. minorile.

Sempre ad Altivole, nei pressi dell’intersezione tra via Laguna e via Corazzin, un autobus della MOM si è scontrato con un’autovettura. Cause in corso accertamento. Ferito il conducente dell’autovettura non grave, contusi due studenti. Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di legge.

I Carabinieri della Compagnia di Conegliano (TV) lo hanno “pizzicato” ieri sera verso le 21, in strada, nel comune di Santa Lucia di Piave (TV), non distante dalla locale biblioteca, benché fosse attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di un 19enne, già indagato per rapina e lesioni aggravate, reati commessi in danno di alcuni avventori, suoi coetanei, di una discoteca del trevigiano nell’ottobre del 2021. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza del reato di evasione e nuovamente riportato dai militari dell’Arma agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Positivo all’alcoltest con tasso superiore a 1 gr./lt. e con patente di guida scaduta. Questi gli esiti di uno dei controlli esperiti dai militari dell’Arma trevigiani, nella nottata appena trascorsa, sulle strade dell’immediata periferia del Capoluogo della “Marca”. Per il 46enne, fermato poco dopo la mezzanotte a Villorba (TV) alla guida di autovettura di grossa cilindrata, sono scattate denuncia penale e sanzione amministrativa. Documento ritirato.