Alta qualità organizzativa e gestionale riconosciuta a Ospedale Villa Salus

A documentare l’eccellenza nell’erogazione dei servizi e nelle capacità organizzative dell’Ospedale Villa Salus c’è ora un’importante certificazione internazionale.

MESTRE (VE) – Oltre ad essere ente accreditato ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, Fondazione Villa Salus di Mestre è un ospedale che ha aderito già dal 2012 ad adeguarsi alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015. Questa normativa, la cui applicazione è volontaria, è uno standard internazionale che specifica i requisiti per gestire la qualità delle erogazioni di un’organizzazione, prevede che la struttura sanitaria pianifichi i propri servizi e che siano implementati con tutti i controlli necessari per garantire che i requisiti del cliente e i requisiti normativi siano soddisfatti. Inoltre controlla con monitoraggio costante sul campo la coerenza delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell’organizzazione e ai requisiti del cliente e che avvia azioni per correggere eventuali carenze riscontrate con le verifiche, al fine di migliorare le prestazioni all’utenza.

“Si tratta di una certificazione di grande rilevanza per la nostra struttura e tutto il nostro personale – ha dichiarato la Responsabile dell’Ufficio Qualità Giordana Martinelli. – Una testimonianza che il lavoro svolto negli anni è migliorato in maniera costante e che investire nel sistema qualità è stata per Villa Salus una carta vincente e da oggi riconosciuta ufficialmente da un sistema di certificazione indipendente”.

Dopo quattro giorni di ispezione a fine novembre, da parte dell’Ente TUV, Villa Salus ha ottenuto – per la prima volta dopo tutti questi anni – esito positivo, privo di osservazioni da parte dell’ente e con una nota positiva, che recita: “Azienda dove si rileva una ottima consapevolezza della norma e dei relativi requisiti. Ottima la gestione e la valutazione dei rischi. Notevole la gestione della documentazione. Il personale tutto è consapevole e coinvolto nelle attività del Sistema Qualità. Da segnalare come punti di eccellenza l’ottima collaborazione e l’atteggiamento propositivo della Responsabile della qualità con tutto il personale”.



Rating di legalità pari a due stelle +

Degno di nota è anche l’attribuzione del rating di legalità ottenuto, sempre nel corso del 2023, che costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità applicato dalla struttura. Su un punteggio massimo di tre stelle Villa Salus registra due stelle +: un riconoscimento di principi di comportamento etico in ambito aziendale.