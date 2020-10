Alta marea eccezionale prevista per sabato. Il Mose è pronto all’azione

Sabato prossimo avremo la prova del nove sul Mose. Riuscirà a riparare Venezia dalle maree eccezionali?

Infatti per sabato 3 ottobre il Centro Maree ha previsto una marea che potrebbe toccare i 150 centimetri sul livello del mare.

Sono passati ormai 54 anni dalla marea eccezionale che toccò i 194 centimetri provocando gravissimi danni alla città.

Ora finalmente Venezia ha lo strumento per difendersi. Il Mose verrà chiuso in emergenza anche se il manufatto non è ancora finito, infatti l’opera completa sarà consegnata nel dicembre 2021.

La speranza è ovviamente che le previsioni del Centro Maree vengano smentite dalla situazione meteorologica che potrebbero cambiare da oggi a sabato. Se così fosse le 78 paratoie non verranno chiuse.

Fonte: TG Rai 1

