All’isola di San Servolo arrivano le Panathliadi

460 ragazzi, 21 scuole, 18 discipline sportive. All’isola di San Servolo il 4 maggio va in scena la faccia pulita dello sport, all’insegna del divertimento, della socialità, dell’inclusione. Quello sport maestro di valori per le giovani generazioni, di quei principi etici importanti che porteranno con loro per tutta la vita: sono le Panathliadi, nate nel 2010 su iniziativa del Panathlon Club Venezia.

VENEZIA – Un appuntamento tradizionale per molti istituti scolastici medi inferiori e centinaia di ragazzi che frequentano le classi seconda e terza, che si rinnoverà, per l’undicesima volta, giovedì 4 maggio, all’isola di San Servolo.

Questa mattina, a Ca’ Farsetti, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport Andrea Tomaello ha presentato la manifestazione sportiva insieme al presidente del Panathlon Club Venezia, Giuseppe Zambon.

“Sono davvero felice di constatare – ha sottolineato il vicesindaco – di come questa manifestazione, dopo gli anni di stop per la pandemia, e la ripresa dello scorso anno, non solo si stia nuovamente consolidando, ma anzi cresca ancora, con un’edizione, questa del 2023, che presenta numeri da record, con ben 21 scuole partecipanti, per un totale di 460 ragazzi, che si cimenteranno in 18 diverse discipline. È l’ulteriore conferma non solo della bontà dell’idea, ma anche dell’impeccabile organizzazione che da sempre il Panathlon è in grado di offrire”.

La giornata sarà idealmente divisa in due parti. In mattinata i ragazzi si sfideranno sia su tradizionali sport, come il calcio, il basket, il volley, il rugby, la pallavolo, il tennis, che su altri meno conosciuti, e praticati, ma non meno affascinanti, come il canottaggio, la canoa, l’hockey, il tiro a segno, il golf, l’orienteering, il frisbee, il vortex.

Nel pomeriggio, invece, spazio ai giochi della tradizione, come il tiro alla fune e la corsa dei sacchi, che determineranno la classifica finale, che vedrà una scuola vincitrice, e tutte le altre seconde, a pari merito.

Correlate alle Panathliadi vengono organizzate anche due iniziative, sempre riservate ai partecipanti: un concorso fotografico dedicato alla giornata e un premio letterario.