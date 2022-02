Possibili forti raffiche sul territorio comunale e sulla costa

La Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che fino alla notte di domenica 27 febbraio saranno possibili forti raffiche di vento sul territorio comunale e sulla costa.

Si consiglia alla cittadinanza di fare attenzione, in particolar modo all’interno delle aree verdi, nei pressi di impalcature e durante la navigazione in laguna e in mare.