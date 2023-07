Allerta meteo: oggi e domani possibili temporali localmente intensi

La Protezione Civile, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, comunica che dalla serata di oggi, 5 luglio, alle ore 24 di domani, 6 luglio, si potranno verificare temporali localmente intensi caratterizzati da forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate.

VENEZIA – Il maltempo interesserà tutto il Veneto: il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, infatti, ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal tardo pomeriggio/serata di oggi e nella giornata di domani, giovedì 6 luglio con previsione di criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla), dalle 18.00 di oggi alle 00.00 di venerdì 7 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV).

