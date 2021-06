Allerta meteo in Veneto. Rovesci e temporali in zone montane, pedemontane e pianura

METEO. IN VENETO ROVESCI E TEMPORALI SULLE ZONE MONTANE, IN PEDEMONTANA E PIANURA. ALLERTA GIALLA IN ALCUNI BACINI IDROGRAFICI

Il bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto annuncia, per le prossime ore, tempo instabile in montagna, sulle zone della pedemontana settentrionale e in alta pianura orientale. Domani pomeriggio sono possibili temporali e fenomeni intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate locali.

In considerazione delle previsioni meteo attese è stato emesso anche un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore, valevole, complessivamente, fino alle ore 8 di lunedì 21 giugno.

Considerata l’entità dei fenomeni previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti, quindi, viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini.

Per il bacino Livenza, Lemene e Tagliamento l’allerta idraulica riguarda solamente la rete secondaria.

Si segnala, inoltre, la possibilità di disagi sul sistema fognario e l’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, così come la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave), Vene-H (bacino Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-C (bacino Adige-Garda e Monti Lessini).

