Allarme fallimento da giugno per 1,3 milioni di aziende e 1,4 milioni di famiglie

Fabi, sindacato dei lavoratori in banca, lancia un allarme. Quasi tre milioni di famiglie ed imprese saranno a rischio default se non verrà estesa oltre giugno la moratoria sui prestiti bancari.

La moratoria è stata applicata per la pandemia ed appunto scadrà in giugno prossimo. Il pericolo di fallimento per famiglie ed imprese è altissimo. Sono 1,3 milioni le aziende con 198 miliardi di finanziamenti congelati e 1,4 milioni di cittadini con ben 95 milioni di euro di rate in sospeso.

Ora con le nuove disposizioni dell’Autorità bancaria europea sui crediti deteriorati, saranno guai perchè tra i debiti deteriorati risultano anche quelli congelati dalle moratorie.

Pertanto a giugno prossimo tutti coloro coperti attualmente dalla moratoria attivata per la pandemia, se non potranno coprire i debiti, saranno definiti soggetti in fallimento. La cosa riguarda circa 3 milioni di utenti.

Fonte: Money.it del 22/03/2021

