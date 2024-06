Allarme bocconi avvelenati a Mogliano Veneto

Preoccupazione per animali domestici e bambini. La polizia locale intensifica le indagini per proteggere la comunità

MOGLIANO VENETO (TV) – Nuovo caso di bocconi avvelenati a Mogliano Veneto, con un preoccupante aumento di ritrovamenti. L’emergenza è scoppiata: tra via Monti del Sole, via Sabbioni e l’ingresso del Parco del Sole, nel quartiere ovest, sono stati trovati 15 bocconi di würstel contenenti veleno. Si teme che possano esserci altri bocconi non ancora scoperti, mettendo a rischio sia i cani che i bambini piccoli. Il sindaco Davide Bortolato ha rassicurato: “La nostra polizia locale è attiva da subito sul campo”. Un cane che aveva ingerito un boccone è stato salvato tempestivamente grazie a cure veterinarie.

Indagini in corso

Il comandante della polizia locale, Stefano Forte, ha spiegato che si stanno esaminando le possibilità di reperire registrazioni video, nonostante l’area non sia video sorvegliata. Si stanno inoltre raccogliendo informazioni da chiunque frequenti abitualmente la zona per individuare eventuali sospetti. L’indagine mira a scoprire le motivazioni dietro questo gesto spietato, che potrebbe essere nato da conflitti recenti.

Il comandante Forte ha concluso dichiarando di aver fatto posizionare tutti gli avvisi necessari per informare i passanti. I bocconi avvelenati sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per analisi e valutazione della tipologia di veleno utilizzata.

Misure preventive

Il sindaco ha sottolineato la gravità del gesto, annunciando l’intenzione di posizionare fototrappole nell’area per evitare che tali eventi si ripetano in futuro. Il Parco del Sole, frequentato da numerosi cani con i loro proprietari, era stato destinato a ospitare un’area di sgambamento per cani, secondo quanto spiegato da Bortolato.