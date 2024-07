Allarme alloggi a Venezia: rischio di 870 posti vacanti

La provincia di Venezia si prepara ad accogliere 870 nuovi assunti nel settore pubblico, ma l’allarme lanciato dalla Cisl Venezia sugli alloggi rischia di compromettere questa opportunità

VENEZIA – La provincia di Venezia si trova di fronte a una sfida urgente: la mancanza di alloggi rischia di ostacolare l’attrattività del territorio, causando un “inverno economico e demografico”. Questo avvertimento proviene dalla Cisl Venezia, che sottolinea il rischio concreto di lasciare vacanti molte delle 870 nuove posizioni previste nel settore pubblico. Michele Zanocco, Segretario Generale della Cisl Venezia, afferma che l’elevato costo e la scarsa disponibilità di alloggi stanno causando fino al 30% di rinunce nel pubblico impiego e nella sanità, con difficoltà riscontrate anche da forze dell’ordine, insegnanti e personale ATA. Anche il settore privato non è immune, con oltre 30 mila posizioni vacanti e difficoltà di reclutamento in vari settori, dal turismo all’industria manifatturiera, fino all’agricoltura.

Impatto sulla Sanità e il lavoro privato

Zanocco evidenzia che la situazione è particolarmente critica nella sanità, dove la carenza di personale potrebbe compromettere gli standard dei servizi. La fuga delle aziende dal territorio veneziano rappresenta un ulteriore rischio per l’economia locale, con potenziali conseguenze sociali pesanti. Per affrontare questi problemi, Zanocco propone la creazione di un tavolo operativo coordinato dalla Città Metropolitana, coinvolgendo tutti i soggetti economici e sociali, pubblici e privati, per trovare soluzioni abitative adeguate e attrarre lavoratori nel territorio veneziano.

Un’onda di nuovi dipendenti in arrivo

Nei prossimi mesi, la provincia di Venezia vedrà l’arrivo di nuovi dipendenti in vari settori, grazie a un pacchetto di concorsi e selezioni già conclusi o in fase di finalizzazione. Tuttavia, Massimo Grella, Segretario Generale della Fp Cisl Venezia, segnala una minore partecipazione alle selezioni e numerosi casi di vincitori che rifiutano la firma del contratto a causa delle condizioni lavorative e delle difficoltà di reperire alloggi, soprattutto nel centro storico di Venezia e nelle località turistiche.

Requisiti e necessità per i nuovi assunti

Le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione prevedono 360 persone nelle Agenzie fiscali, di cui 300 all’Agenzia delle Entrate e 60 alla Dogana, 10 funzionari al Ministero dell’Interno e altri 500 nuovi assunti distribuiti tra l’INPS, altri ministeri, sanità pubblica e privata, e enti locali. Si tratta in gran parte di contratti a tempo indeterminato, con alcune recenti assunzioni a termine nella sanità. Dopo circa 25 anni, queste nuove assunzioni sono cruciali ma non sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.

Sfide future nel pubblico impiego

L’età media nel pubblico impiego è alta, con molti lavoratori prossimi al pensionamento e una necessità crescente di nuove assunzioni per affrontare i cambiamenti nei processi lavorativi e rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e pensionati. La formazione dei nuovi funzionari è essenziale per garantire che possano contribuire efficacemente ai servizi pubblici.