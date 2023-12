Alla scoperta del Museo dei Carabinieri Reali, Collezione Antoniazzi, di Conegliano

Guarda il video su YouTube.

Conegliano (TV) – Fra le straordinarie colline intorno a Conegliano (TV) con i bellissimi vigneti che le caratterizzano, considerate Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ce n’è una molto particolare. Sulla sua sommità si trova villa Rossi, una magnifica dimora dell’800 nel classico stile del luogo ma molto particolare. La villa è divisa in due parti, la prima come unità abitativa, la seconda è invece sede di un museo straordinario che non si può immaginare: il Museo dei Carabinieri Reali, realizzato con la prestigiosa ed unica “Collezione Antoniazzi”. Una collezione che deriva da una grande passione!















Dal 1930 gli Antoniazzi cominciarono a raccogliere preziosi cimeli relativi all’Arma dei Carabinieri fin dalle origini, con un’attività che è tutt’ora in itinere attraverso continue acquisizioni. All’ingresso un simpaticissimo Jack Russell con il suo cappottino “sorveglianza museo” ci accoglie festoso. Lo spazio fra il piano terra e quello superiore non è più di 60 mq ed è per questo che l’accesso è consentito a poche persone per volta. Ma varcata la piccola porta il museo appare in tutta la sua bellezza. Vetrine di stile semplice e moderno custodiscono uniformi di tutti i tipi, copricapi, stemmi, diverse medaglie, armi e perfino biciclette. Tutto rigorosamente originale e nel rispetto del racconto storico dalle origini alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non manca l’oggettistica e documenti di grande interesse. La guida, molto preparata, consente al visitatore di conoscere da vicino il mondo dell’Arma attraverso quella che potremmo definire una “passeggiata storica”.

Abbiamo intervistato la nostra guida, il luogotenente CC in congedo, Claudio Malagola, che accompagna i visitatori in questo percorso storico dell’Arma.

Buona visione.