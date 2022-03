Alice Bars è la Maria del Carnevale 2022

Ha 21 anni, è di Eraclea e si chiama Alice Bars, la Maria dell’edizione 2022 del Carnevale di Venezia “Remember the Future”.

La proclamazione è avvenuta ieri sera nella suggestiva cornice delle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, al termine del “Gran Galà delle Marie”. Ad incoronare Alice, Mara Stefanuto, la Maria dell’edizione 2021.

Il nome della vincitrice, tra le 12 finaliste in gara, è stato scelto dai tredici componenti della giuria tecnica. Alla serata di ieri, in rappresentanza dell’Amministrazione, è intervenuta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

Una foto delle 12 Marie finaliste del Carnevale di Venezia La Maria dell’edizione 2022 con la presidente Damiano



Damiano: “Alla vigilia della chiusura del Carnevale, Venezia lancia il suo appello alla Pace”

“Siamo alla vigilia della chiusura del Carnevale di Venezia che quest’anno è tornato in presenza riportando la città al centro del mondo – ha commentato Damiano salutando le Marie e gli ospiti della serata. – In queste ultime due settimane siamo, però, passati dalla gioia di intravedere la fine della pandemia all’angoscia della guerra. Un conflitto che è scoppiato a due passi da qui, in Europa e che purtroppo conta già morti, fame e disperazione. Venezia, l’Amministrazione comunale che rappresento, non ha chiuso gli occhi. Anzi, è pronta a fare la sua parte nell’ottica dell’accoglienza di chi chiederà asilo e avrà bisogno di assistenza. E proprio da qui, da uno dei momenti più attesi di questo Carnevale, la città lancia il suo appello alla pace. Che arrivi presto, che vinca sulla voglia di potere e soprattutto sulle armi. Vivere in pace significa godere della vita e delle sue bellezze, come quella del Carnevale. Non dobbiamo, non vogliamo rinunciarvi. Per tutti noi ma soprattutto per i giovani, come voi ragazze che siete il nostro futuro. E meritate un mondo in pace e non in guerra”.

A margine della serata condotta da Linda Pani (vincitrice del concorso 2019), anche Laura Gastaldi, 22 anni di Venezia, è stata eletta Maria 2022 dai lettori de “Il Gazzettino”, quotidiano promotore del concorso.