Alex Tiveron pronto per la quinta tappa del Campionato Italiano di Motociclismo

Quinta tappa del Campionato Italiano 2T, classe 125GP di Motociclismo. Attesa per il pilota trevigiano Alex Tiveron.

MAGIONE (PG) – Il 1, 2 , 3 settembre l’autodromo di Magione (Perugia) ospiterà la quinta tappa del Campionato Italiano 2T, classe 125GP. Tra i protagonisti Alex Tiveron, pilota trevigiano del Motoclub O. Tenni e Ambassador della Lisporteam360.



Dopo la pausa estiva l’autodromo dell’Umbria riapre i battenti per il campionato con Alex Tiveron attualmente al quinto posto nella classifica del campionato, in pista nella classe 125 GP in sella alla sua Honda RS 125 preparata dalla Tiveron Racing.



I due mesi di pausa sono serviti a prepararsi alternando palestra con la corsa e il ciclismo, mentre nell’ultimo fine settimana ha ultimato la sua preparazione sulla pista Torracing di Torre di Mosto in sella ad una Ohvale 110, minimoto di soli 110 cc ma che abbinata ad un tracciato tecnico e tortuosissimo, risulta essere molto divertente e propedeutica per l’allenamento di un pilota.



Venerdì 1 settembre le prove libere mentre sabato la qualifica 1 alle 9.10 e la qualifica 2 alle 14.25 decideranno l’ordine di partenza per la gara. Domenica alle 9,25 la gara, prevista su 12 giri e 11 curve per un totale di 30 km sul tortuoso tracciato Umbro.