Alex, ritrovato senza vita

Un corpo è stato trovato su un isolotto del fiume Piave. È Alex Marangon, il 25enne scomparso la notte tra sabato e domenica da Vidor, durante una festa privata nell’abbazia Santa Bona

Treviso – L’avvistamento del corpo senza vita è stato effettuato dall’elicottero dei vigili del fuoco che da tre giorni sorvola l’area. L’equipaggio dell’elicottero Drago 149 ha individuato il corpo privo di vita del giovane veneziano poco dopo le 14.30 di oggi, martedì 2 luglio. Il ritrovamento di Alex Marangon è avvenuto a circa 4 chilometri a valle dal punto di partenza delle ricerche, a Vidor.

La salma dopo essere stata recuperata dal personale di bordo dell’elicottero con la collaborazione dei vigili del fuoco fluviali è stata messa a disposizione del medico legale. Dopo i primi accertamenti il corpo è stato trasferito all’obitorio di Montebelluna.

L’appello della madre

Vane sono state le richieste della mamma che si era rivolta anche al figlio. Oggi dice: “Era un ragazzo brillante, amante della vita. Non sarebbe mai andato via così. Mio figlio non sarebbe scomparso nel nulla, era pieno di sogni e di desideri. E soprattutto non se ne sarebbe andato senza il suo cellulare”. I carabinieri hanno già sentito i primi testimoni e altri ne sentiranno nei prossimi giorni.

Alex, ragazzo tranquillo, era barista a Bolzano e prima, in altri locali del Trentino Alto Adige, ma era stato anche in Germania. Scomparso sabato notte, è stato ritrovato intorno alle 14,30 di oggi.

Dopo quasi tre giorni dalla loro attivazione, le ricerche di Alex Marangon, il barman 25enne (ne avrebbe compiuti 26 il prossimo 27 novembre) di Marcon (Venezia) hanno dato il triste esito oggi. Il corpo è stato trovato su un isolotto nel fiume Piave all’altezza di Crocetta del Montello, in una zona impervia. Per il recupero della salma è stato attivato l’elicottero “Drago 149” dei Vigili del fuoco.

Marcon in lutto

“Alex non c’è piú” ha scritto il Sindaco di Marcon Matteo Romanello. Tutta la comunità di Marcon si stringe attorno alla famiglia Marangon. Nei prossimi giorni verrà proclamato il lutto cittadino a Marcon, città dove Alex risiedeva.