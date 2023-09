Alcuni Teatro Sant’Anna e la rassegna “Satira invece”

Ottobre è il mese perfetto, che per Alcuni Teatro Sant’Anna a Treviso, significa riaprire le danze per portare sul palco grandi nomi del teatro italiano, che dall’alto del loro innato talento trascineranno temi e impronte di qualità. Monologhi e dialoghi saranno la chiave per condividere attualità e temi importanti che attraverso il teatro doneranno una chiave di lettura che solo il vero palcoscenico può offrire.

Il cartellone appena proposto e che vi riassumiamo è di quelli che attirano l’attenzione immediata per qualità, verve e dirompente affabilità

12 OTTOBRE – Lella Costa “Pinocchio confidential”

19 OTTOBRE – Marta e Gianluca “Strapazzami di coccole”

26 OTTOBRE –. Paolo Hendel “La giovinezza è sopravvalutata”

2 NOVEMBRE – Gene Gnocchi “Cose che mi sono capitate…ancora”

9 NOVEMBRE – Raoul Cremona “Non plus ultra”

16 NOVEMBRE – Arianna Porcelli Safonov “Fiabafobia”

23 NOVEMBRE – Lucia Mascino “Il sen(n)o”

3O NOVEMBRE- Dario Vergassola “Storie sconcertanti”

Gli spettacoli avranno luogo tutti giovedì alle ore 21.00

Alcuni Teatro Sant’Anna, Viale Brigata Treviso,18– 31100 Treviso

Contatti: [email protected] – 0422.421142

