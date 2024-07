“Alcooltest”: il debutto di Drupi sul set cinematografico

La produzione ha scelto di limitare gli spostamenti in auto, concentrando le riprese in un’area circoscritta facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, per ridurre l’impatto ambientale del film

Borgo Valbelluna (BL) – Con all’attivo già quattro produzioni cinematografiche, Fifilm Production di Caterina Francavilla ha annunciato l’inizio delle riprese di “Alcooltest“, il nuovo film di Stefano Usardi. Si tratta della quinta collaborazione tra Francavilla e Usardi, un duo che ha saputo costruire una solida armonia artistica nel panorama del cinema indipendente italiano.

Il cast vede la partecipazione di Matilde Vigna, Stefano Scandaletti, Francesco Migliaccio, Giulio Cancelli e Giovanni Morassutti: tutti attori già noti per le loro interpretazioni nei film del regista bellunese. La vera novità è la presenza del cantante Drupi, che dopo una carriera di successo nella musica, debutta come attore protagonista. Al suo fianco, la giovane attrice romana Vanda Colecchia, Sofia Taglioni, nota per le serie tv “Cuori” e “Il paradiso delle signore”, Vassilij Mangheras (“Il Boemo”, “Il Divin Codino”), Selene Gandini (“Red Land – Rosso Istria”, “Centovetrine”, “Un posto al sole”, “Sono Lillo”) e altri talenti che gravitano attorno alla storia di un cantante legato ai suoi anni ’70, diviso tra ricordi gloriosi e un desiderio di evasione.

Ambientato nella suggestiva provincia di Belluno, precisamente a Lentiai di Borgo Valbelluna, il film esplora la vita in una provincia veneta incastonata tra le Dolomiti e le Prealpi durante un torrido Ferragosto. Tra feste paesane e riti contadini, emergono nostalgia, bellezza paesaggistica e tormenti interiori, raccontati attraverso situazioni simboliche e fuori dal comune.

Piccola curiosità: con un occhio attento all’ecosostenibilità, la produzione ha scelto di limitare gli spostamenti in auto, concentrando le riprese in un’area circoscritta facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, per ridurre l’impatto ambientale del film.