Alcoltest? no grazie, e li manda all’ospedale

Venerdì sera, una giovane donna, fermata per un normale controllo alcolemico, si è rifiutata di sottoporsi al test e ha dato in escandescenze contro gli agenti

Jesolo – Nel pomeriggio di venerdì scorso, due agenti della Polizia locale di Jesolo sono stati vittime di aggressione mentre svolgevano la propria attività. Erano i soliti controlli del territorio che gli operatori stavano effettuando lungo via Piave Vecchio, controlli che nel fine settimana vengono intensificati.

L’aggressione

I due agenti di polizia locale hanno fermato un veicolo, a bordo del quale viaggiava una donna. La conducente si è rifiutata subito di sottoporsi ad alcoltest tramite etilometro e per questo gli agenti le hanno comunicato che ciò comporta la contestazione di un reato penale. Di fronte a tale informazione, la donna ha dato in escandescenze aggredendo i due operatori. Questi, sono stati costretti a bloccarla a terra con la forza e ponendola poi in stato di arresto.

Secondo quanto diramato in un comunicato, gli agenti oggetto dell’aggressione sono dovuti ricorrere a cure mediche e hanno ricevuto una prognosi, rispettivamente, di 15 e 5 giorni.

La condanna

Sabato mattina la donna è comparsa davanti ai giudici del Tribunale di Venezia nel processo per direttissima in cui le sono stati contestati i reati di mancato adempimento al controllo alcoltest, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio.

Il giudice ha deciso per la condanna a 1 anno di reclusione (pena sospesa). Della donna si sa solamente che è una trentenne veronese.

“Esprimo piena solidarietà ai due agenti aggrediti – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. Il grande impegno degli operatori del Comando cittadino sul fronte del controllo del territorio risulta fondamentale e porta a risultati concreti, per i quali rivolgo loro un grande grazie, ma a volte li espone a episodi di questo tipo ed è il motivo per il quale la loro sicurezza è sempre tra le priorità”.