Alba chiara

Succede che Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli nonché papà di Alba, bimba affetta da Sindrome di Down, parlando della prima Barbie dedicata a chi è affetto dalla malattia ha suscitato clamore dato dalla notizia in sè ma anche da tutto quello che porta in dote.

La Mattel apre a questa iniziativa generando entusiasmo da parte di Luca che in un post sui social si mostra con Alba che divertita gioca con la nuova Barbie come fosse una sorella, riconoscendola nell’aspetto ludico e identitario, in una sorta di volo a planare. Immersivo quanto basta per riconoscersi e quindi essere.

Il percorso di Luca Trapanese, che aveva adottato la piccola abbandonata in ospedale appena nata e rifiutata da tante famiglie è unico e senz’altro non privo di quell’amore speciale e incondizionato, senza nessun cliché. Capace di slanci che forse spiazzano alcuni di noi di fronte a questa splendida fierezza “dell’incontro perfetto”.

Era il marzo del 1959 da quando la prima Barbie, iconica , bionda dagli occhi celesti apparve e negli anni cavalcando i costumi divenne Curvy o dalla carnagione scura, in gravidanza o in sedia a rotelle.

Una figura che cambia, malleabile e aperta al nuovo quasi fosse una cartina di tornasole, moderna e idonea a rallegrare quel mondo dove non tutto è ancora delineato e appare sfumato, ammantato da quella splendida ingenuità dell’età. E proprio per questo rappresentativa nella formazione.

Ora tocca alla gradevolissima Barbie con la sindrome di Down, una grande occasione di opportunità per irrompere nella rottura delle barriere.

Attraverso il gioco.

Credit photo by – quicosenza

Instacult di Mauro Lama