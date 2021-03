Al via “Venice original: la primavera degli artigiani”. Progetto per promuovere e rilanciare l’artigianato veneziano,

Al via “Venice original: la primavera degli artigiani”. Un progetto per promuovere e rilanciare l’artigianato veneziano, anche grazie a un sito di e-commerce

L’artigianato artistico e tradizionale veneziano fa il suo debutto online grazie a un portale di e-commerce, già online in fase di test da gennaio 2021, ma attivo dal prossimo 21 marzo alle ore 12 (www.veniceoriginal.it). Un catalogo digitale di eccellenze della manifattura artistica e tradizionale di Venezia, ma anche una vetrina per scoprire e acquistare migliaia di pezzi unici, prodotti realizzati a mano e proposti online allo stesso prezzo a cui si vendono tra le calli veneziane. La piattaforma è il fulcro del progetto “Venice original: la primavera degli artigiani”, messo a punto dalla CNA Venezia con il patrocinio del Comune di Venezia e grazie al sostegno di J.P.Morgan e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. L’idea è stata presentata in anteprima stamani in conferenza stampa nella sede del Comune.

All’incontro di presentazione sono intervenuti per il Comune di Venezia: Simone Venturini, assessore al Turismo e allo Sviluppo economico, Paola Mar, assessore all’Università e alla promozione del territorio, Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e Silvia Peruzzo Meggetto, presidente IX Commissione del Comune di Venezia. Erano inoltre presenti Roberto Paladini, direttore CNA Venezia; Chiara Mio, Università Ca’ Foscari e presidente comitato scientifico di progetto e in collegamento online Roberto Caputo in rappresentanza della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Francesco Cardinali, senior country officer J.P. Morgan Italia.

“Venice original” mira a rilanciare l’artigianato lagunare, un settore produttivo ricco di storia e di cultura, oggi in grossa difficoltà dopo l’acqua alta eccezionale del 2019 e l’emergenza pandemica in corso. Il progetto, che in questa fase d’avvio coinvolge già 107 imprese artigiane, con sede nel centro storico di Venezia, si propone di tutelare le produzioni e raccontare gli antichi mestieri. Ma anche preservare il tipico saper fare, il know how artigiano che si tramanda, in molti casi, da generazioni. Inoltre punta a garantire un’adeguata remunerazione per il personale impegnato nel settore e a valorizzare le produzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Soddisfazione per il lancio della piattaforma è stata espressa dall’assessore Simone Venturini: “Ringrazio J.P. Morgan e apprezzo la capacità di CNA di valorizzare il binomio tra grande tradizione artigiana e modernità dello strumento di vendita e racconto. Grazie a “Venice original” le botteghe parleranno al mondo e riusciranno a vendere online”. A sottolineare l’importanza dell’approccio tecnologico anche l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga: “Il Comune punta sul canale digital anche come strumento di storytelling delle eccellenze veneziane. La digital transformation avverrà tuttavia, solo se tutti noi la sosterremo, compresi i cittadini”. Un entusiasmo condiviso da Paola Mar, assessore alla Promozione del territorio: “Il punto di partenza di ‘Venice original’ è il saper fare, sedimentato in 1600 anni di storia cittadina. Il secondo punto è farlo insieme, in rete. Una sfida avviata nel 2014 e accelerata ora dalla pandemia. Il progetto proietta la grande tradizione italiana verso le sfide del futuro che dobbiamo affrontare con una visione al passo con i tempi.

Il sito www.veniceoriginal.it, navigabile a 360° e con un’interfaccia chiara e intuitiva, consente di esplorare un palazzo veneziano. “Secoli di storia, saperi preziosi, che hanno preso forma attraverso le maestranze veneziane – ha sottolineato la presidente della IX Commissione consiliare Silvia Peruzzo Meggetto – e ora resi disponibili a un pubblico globale attraverso la transizione digitale”. “Non si tratta di un semplice portale di commercio elettronico. E’ concepito anche come una vetrina per gli artigiani, utile a farli conoscere a un pubblico internazionale. Si tratta di micro imprese artigiane, spesso a carattere familiare e con pochi dipendenti. Fragili dal punto di vista finanziario e talvolta persino prive di negozi fisici in cui operare” ha messo in chiaro Roberto Paladini, direttore di CNA Venezia. “Il finanziamento si concluderà a giugno 2022. Dopo quella data il progetto si auto-sosterrà”. “Da diversi anni il sostegno ad azioni di responsabilità sociale – ha evidenziato Francesco Cardinali – è diventata una colonna portante della strategia di J.P. Morgan nei Paesi dove la banca opera, compresa l’Italia. E’ evidente che la pandemia abbia accentuato aspetti di disuguaglianza nelle nostre comunità e i rischi di esclusione sociale ed economica dei soggetti più fragili. Da questa considerazione, in risposta all’emergenza sanitaria ed economica determinata dalla pandemia, abbiamo varato un impegno complessivo di 250 milioni di dollari a sostegno di diversi progetti, tra cui “Venice original”, volti a migliorare la resilienza economica delle piccole imprese e dei soggetti più fragili e favorire la loro inclusione nel circolo virtuoso dell’economia“.

Nei prossimi mesi saranno realizzati vari eventi in città per far conoscere “Venice original”, a partire dal Salone nautico e creati anche corner fisici promozionali. Le linee guida del progetto sono state decise da un Comitato scientifico, presieduto da Chiara Mio dell’Università Ca’ Foscari che ha spiegato come si “sia proceduto a mappare i criteri e gli indicatori, come ad esempio il costo del lavoro, che potessero restituire al consumatore e all’organizzazione il patrimonio artigianale autentico, realizzato a mano e fatto a Venezia”. “Un’operazione dal grande valore aggiunto – ha evidenziato Roberto Caputo in rappresentanza della Camera di Commercio – che mette a disposizione uno strumento adeguato alle esigenze che stanno emergendo”.

L’iniziativa comprende al suo interno anche “Venice Travel”, un piano di promozione del territorio attraverso sei diversi itinerari turistici integrati che coinvolgono 120 diverse attività produttive. Alla base c’è l’idea di un turismo esperienziale che guidi il visitatore alla conoscenza delle secolari tradizioni artigianali e del patrimonio storico-culturale. Ecco i temi dei sei percorsi alla scoperta di Venezia che spaziano tra artigianato, commercio ed enogastronomia (www.veniceoriginal.it/travel):

1) Non solo oro, argento e perle. Il fascino delle migliori creazioni veneziane: monili, gioielli e altri tesori

2) Una domenica a Burano. Elogio alla lentezza tra merletti, biscotti e risotti

3) Travestimenti veneziani. Maschere e costumi non solo per il carnevale

4) Una merenda veneziana. Peccati di gola e tradizioni da assaggiare

5) I mestieri della gondola. Per scoprire i protagonisti dell’imbarcazione simbolo di Venezia

6) Una giornata a Murano. Dietro le quinte di un’arte antica: la lavorazione del vetro

Il supporto di “Venice original” al settore artigianale si traduce anche nella realizzazione di un corso di formazione su marketing e comunicazione digitale dedicato agli artigiani aderenti. L’obiettivo è aiutarli nel processo d’innovazione e digitalizzazione del proprio modello di business tradizionale. Il corso, composto di videolezioni, è già fruibile da dicembre 2020. I partecipanti possono approfondire tra i tanti aspetti: il posizionamento nel mercato della propria attività, le strategie più efficaci di digital marketing e marketing dei contenuti, come convertire i visitatori in clienti e attrarne di nuovi.

Tutti i dettagli sul progetto sono disponibili online: https://www.veniceoriginal.it/

