Al via “Incroci di civiltà”, festival del dialogo tra culture

Fino al 14 aprile, sul palco del Goldoni di Venezia, si potrà assistere ad un crocevia di percorsi, storie, letterature, attraverso i racconti di scrittrici e scrittori internazionali.

VENEZIA – Si è alzato il sipario del teatro comunale Carlo Goldoni sulla 17ª edizione del Festival “Incroci di civiltà”.

In questo periodo storico, segnato da crisi e guerre ha spiegato ieri sera l’Assessore Paola Mar, “viviamo incubi più che sogni e allora questa edizione del Festival diventa ancora più importante. Diventa l’arma di difesa per tutti gli appassionati di lettura e del confronto, per tutti coloro che vogliono conoscere mondi e culture diverse. Perché questo è un campo aperto nel quale si può, e si deve, tornare a sognare”.

In apertura sono stati assegnati i premi “Cesare De Michelis” per l’editoria alla statunitense Fiona McCrae; “Giovani Incroci-Albero d’Oro” ad Emilienne Malfatto; “Incroci-Musei Civici di Venezia” a Margarethe von Trotta.

L’Assessore Mar, che aveva già definito l’edizione come il festival delle donne, per la ricca presenza di autrici, auspica che la femminilità riesca a portare a delle riflessioni costruttive sulla pace e, in chiusura del suo intervento, ha anche lanciato un augurio ai giovani studenti e volontari della rassegna: “Continuate a sognare, a confrontarvi e a leggere. Continuate a immaginare e lottare per un mondo migliore”.

Il festival, inserito anche nel palinsesto di “Città in festa”, è promosso da Ca’ Foscari, in collaborazione con Comune e Fondazione Venezia, con il sostegno di Marsilio e Fondazione Musei Civici.

Per informazioni sul Festival: www.incrocidicivilta.org