Al via i lavori di risanamento del sottopasso ferroviario

TREVISO – Lunedì 13 maggio inizieranno i lavori di risanamento del sottopasso ferroviario di via Sarpi. L’intervento consiste nella demolizione integrale della pavimentazione stradale e nel riporto “a nudo” delle strutture in conglomerato cementizio al fine di impermeabilizzare le pareti e le solette delle rampe del sottopasso. Al termine dei lavori verrà ripristinata la pavimentazione stradale e la segnaletica. La durata dei lavori complessiva da contratto è stimata in 165 giorni e in tale periodo sarà interdetto sia il traffico veicolare che pedonale.

«La chiusura del sottopasso comporterà inevitabilmente qualche disagio» sono le parole dell’assessore alle Opere Pubbliche. «Sarà comunque adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori e avvertire gli automobilisti della presenza del cantiere con opportuna segnaletica verticale».

L’area di cantiere sarà limitata alle rampe del sottopasso garantendo pertanto l’accessibilità a frontisti e residenti di via Sarpi che provengono da Est.

Per ogni segnalazione e/o informazione, è possibile contattare il Servizio Infrastrutture Viarie allo 0422/658325 o allo 0422/658618.