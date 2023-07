Al via da oggi Women Art Expo 2023 a Cortina d’Ampezzo. Poi tappa a Venezia e Treviso

CORTINA D’AMPEZZO – Viene inaugurata oggi la mostra collettiva itinerante promossa da “Arte in Fiera e Dolomiti” dal titolo “Women Art Expo 2023”. Oltre 50 artiste e artisti potranno esporre i propri lavori di pittura, scultura, incisione e fotografia, prettamente incentrati sulla figura della donna, all’Hotel Franceschini di Cortina d’Ampezzo (BL).

Tra loro, anche la padovana Angela Maria Scarparo, vincitrice della 17esima edizione del premio “Arte Fiera Dolomiti 2022”, che esporrà alcuni dei suoi lavori; opere che indagano sul ruolo femminile nell’arte e nella contemporaneità.

Angela Maria Scarparo

Come spiegano gli organizzatori, l’esposizione «condurrà l’osservatore in un viaggio all’interno del misterioso e affascinante mondo femminile, declinato attraverso molteplici aspetti. Ognuno potrà comprendere come gli uomini raccontino le donne e come, a loro volta, le donne cerchino di svelare le proprie emozioni, i propri sentimenti, i propri vissuti».

La mostra itinerante resterà a Cortina d’Ampezzo fino al 18 agosto, per poi spostarsi al Lido di Venezia dove resterà dal 29 agosto al 12 settembre nella Biblioteca Hugo Pratt (dove sarà peraltro visitabile in concomitanza con l’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), per terminare, dal 22 settembre al 6 ottobre, alla Barchessa Villa Quaglia di Treviso.

Tutte le info sul sito: webartmostre.it.