Al Vega, Open-Studi aperti per una migliore qualità di vita

In occasione delle giornate di “Open! Studi aperti 2023”, promosse dal CNAPPC, che vede coinvolti a livello nazionale, tutti i professionisti iscritti agli ordini professionali, venerdì 23 e sabato 24 giugno in concomitanza con il Centenario dalla Fondazione degli Ordini professionali, l’Ordine APPC della Provincia di Venezia e la sua Fondazione, tutti gli iscritti possono partecipare alla “CALL studi e architetture aperti”.

Venezia – Questo pomeriggio a partire dalle ore 15.00, presso il VEGA di Porto Marghera, nella Sala Oro del Palazzo Lybra di Confindustria Veneto Est, i principali studi professionali del VEGA, affronteranno temi e aspetti dell’identità del luogo valutando concrete possibilità di miglioramento della qualità di vita in questa comunità, composta dagli utenti insediati oltre che dai fruitori, portando maggior valore anche per gli immobili.

L’evento vuole essere il primo di una serie di comunicazioni per instaurare “relazioni”, condividendo la sottoscrizione del “MANIFESTO VEGA”. L’obiettivo è di avviare una condivisione sulle tematiche di miglioramento delle qualità ambientali, funzionali, viarie, energetiche, sociali del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, auspicando la realizzazione di un progetto pluridisciplinare unitario, di qualificazione.

Il programma sarà così svolto: ore 15.00 saluto del Presidente dell’Ordine APPC della Provincia di Venezia e della sua Fondazione Arch. Roberto Beraldo, presentazione evento “MANIFESTO VEGA” Arch. Roberto Pescarollo, riqualificare una parte di città per una Comunità: legislazione pubblico-privato Prof. Avv. Bruno Barel – Università degli Studi di Padova Reti pubbliche ed impianti: aspetti di gestione Dott. Antonio Nordio, Super Condominio Cygnus-Lybra Storia e identità del VEGA: dal progetto ai giorni nostri Arch. Luigi Guzzardi; ore 16.30 MANIFESTO VEGA.

Il progetto architettonico per il Parco Scientifico Tecnologico VEGA è stato redatto, quale esito di un concorso di progettazione, dagli Architetti: prof. arch. Wilhelm Holzbauer (Vienna), Prof. Arch. Paolo Piva (Venezia), prof. arch. Roberto Sordina (Venezia), Open up! to the community: arch. Dario Vatta, Vatta Architetti, VEGA – Cignus, con dr. Enrico Chinellato Confindustria Veneto Est; Ipotesi per il Vega Arch. Alfonso Cendron, CENDRON studio, VEGA – Cignus Isola di calore, permeabilità suoli e filtri vegetali; arch. Alberto Dal Bo, exLoco, Vega – Cignus.

“Fare o non Fare? “, contributo video arch. Roberto Pescarollo, RPR STUDIO, Arch. Guerra Daniele, dr.Montanari Elisa, VEGA – Lybra- arch. De Marchi Elisa – Uffici Creativi, arch. Alberto De Simone, arch. Della Giusta Livia, VEGA – Lybra Fotovoltaico, schermatura solare, boulevard polifunzionale Lybra – P.I. Maurizio Sbalchiero, specialista impianti fotovoltaici e CER MR Energy Systems VEGA – Pegaso. Dati analitici della riqualificazione: per un modello energetico Lybra – Cignus – Arch. Andrea Boscolo, FabLabVenezia, VEGA – Auriga.

Con la collaborazione degli studi: Beraldo & Marras Architetti Associati, VEGA – Cignus – Studio AGAve, Arch. Andrea Gobatti, VEGA – Cignus- Caprioglio Architetti, VEGA – Cignus – Retail Design, Arch. Paolo Lucchetta, VEGA – Cignus.

Ore 17.30 VEGA GREEN ed ipotesi per una Comunità Energetica Rinnovabile dott.ssa Gabriella Chiellino, IMQ eAmbiente, VEGA -Torre Hammon ing. Vera Manenti, Sales Manager IMQ e Ambiente ing. Riccardo Di Bartolomeo, B.U. Energy Engineering , Specialist IMQ e Ambiente Interventi, sottoscrizione “MANIFESTO VEGA”.

Domani, sabato 24 giugno presso il chiostro di M9 Museo del ‘900 a Mestre, dalle ore 17.00 alle ore 22.30, seguirà l’evento conclusivo “L’ORDINE NE FA 100!”, con un dibattito sui Cento anni dall’istituzione ore 17.00 alle ore 22.30, seguirà l’evento conclusivo con un dibattito sui Cento anni dall’istituzione degli Ordini, festeggiando poi fino a sera.