Mario Biondi arriva al Teatro Toniolo

Il 6 dicembre al Teatro Toniolo fa tappa il tour di Mario Biondi con il progetto musicale “E tu come stai?” in omaggio a Claudio Baglioni.

MESTRE – Il Comune di Venezia si prepara ad accogliere un altro grande nome della musica italiana: Mario Biondi. Il talentuoso cantante farà tappa al Teatro Toniolo di Mestre il prossimo 6 dicembre con il suo tour nei teatri, portando con sé il singolo “E tu come stai?” in omaggio a Claudio Baglioni.

L’annuncio del concerto di Biondi si aggiunge alla lista già prestigiosa dei concerti estivi che vedranno esibirsi artisti del calibro dei Pooh, Il Volo, Umberto Tozzi, l’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta con i Cantori Veneziani, e altri ancora. Il Teatro Toniolo completa così il suo calendario con un altro evento di grande richiamo per gli appassionati di musica.

I biglietti per il concerto di Mario Biondi sono già in vendita online, offrendo agli appassionati l’opportunità di assicurarsi un posto per questa imperdibile serata. Il live al Toniolo fa parte di un tour che attraverserà l’Italia con ben 10 spettacoli nei teatri, confermando il grande successo di Biondi anche oltre i confini nazionali.

A spiegare il significato di questo nuovo tour è lo stesso artista, che rivela di avere un legame profondo con il brano “E tu come stai?”. La canzone, nata più di 25 anni fa con la sua band i Mario Bros, ha una storia che risale al 1998 e che lo lega indissolubilmente a Claudio Baglioni. La dimostrazione di affetto e ammirazione nei confronti del grande cantautore emerge con forza nel racconto di Biondi, che ricorda il momento in cui consegnò la demo di questa canzone a Baglioni proprio sull’isola di Lampedusa.

Quest’anno, in particolare, il tributo di Biondi a Claudio Baglioni assume un significato speciale, considerando che il leggendario artista ha annunciato la chiusura della sua straordinaria carriera. È un omaggio sentito, frutto di una lunga amicizia e di un profondo rispetto reciproco tra due pilastri della musica italiana.