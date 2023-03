Al Parlamento europeo la prima discussione pubblica sul futuro del benessere degli animali nell’UE

Il dibattito in plenaria a Strasburgo sul benessere degli animali ha visto gli eurodeputati di tutto lo spettro politico – dalla sinistra all’ID – chiedere che venga data maggiore rilevanza a questo tema. “La scienza ci ha dimostrato che possiamo fare di più e anche le esigenze della società in materia di benessere degli animali sono cresciute”, ha dichiarato il Commissario Mairead McGuinness, intervenuta a nome della Commissione europea.

BRUXELLES – Più di 190 eurodeputati hanno aderito alla campagna #EUforAnimals per il benessere degli animali insieme a 230mila cittadini europei. Un sondaggio condotto nel giugno 2021 da Ipsos mostra che il 69% degli europei pensa che dovrebbe esserci un Commissario europeo per il benessere degli animali.

Giovedì 16 marzo il Parlamento europeo ha discusso della necessità di un impegno istituzionale a lungo termine dell’UE per il benessere degli animali, con un focus specifico sulla proposta di nomina di un Commissario per il benessere degli animali. Essere Animali e le altre associazioni che hanno aderito alla richiesta accolgono con piacere questa importante notizia che arriva dal Parlamento europeo.

Dal lancio della campagna #EUforAnimals, la proposta di un Commissario per il benessere degli animali è stata al centro di numerose proposte e richieste da parte di eurodeputati e cittadini.

Il dibattito in plenaria a Strasburgo sul benessere degli animali ha visto gli eurodeputati di tutto lo spettro politico – dalla sinistra all’ID – chiedere che venga data maggiore rilevanza a questo tema rendendo esplicita questa responsabilità nel nome della Direzione generale pertinente e nel titolo di lavoro del Commissario competente.

Sottolinea Essere Animali che si tratta di “un passo importante per rendere chiaro l’impegno dell’UE su un tema che non riguarda solo il benessere degli animali, ma anche la sostenibilità e la sicurezza alimentare“.

La sessione è stata aperta dal Commissario Mairead McGuinness, che ha parlato a nome della Commissione europea e ha affermato che per oltre 40 anni l’Unione europea ha cercato di migliorare il benessere degli animali attraverso la legislazione e altre azioni, ma c’è ancora molto lavoro da fare. La scienza ci ha dimostrato che possiamo fare di più e anche le esigenze della società in materia di benessere degli animali sono cresciute. L’introduzione ha anche menzionato l’imminente pacchetto di proposte per la revisione della legislazione sul benessere degli animali in Europa, un “pacchetto ambizioso ed equilibrato” che terrà conto della scienza e delle aspettative dei cittadini.

Il Commissario ha anche sottolineato come il benessere degli animali sia una pietra miliare di un sistema di produzione alimentare resiliente e sostenibile e come contribuisca ad affrontare la resistenza antimicrobica, la pandemia silenziosa che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in tutto il mondo, ma ha omesso di menzionare la proposta di rendere esplicita questa responsabilità nel nome della Direzione generale pertinente e nel titolo di lavoro del Commissario UE competente. Nel contesto attuale, la responsabilità del Commissario diventerebbe “Salute, sicurezza alimentare e benessere degli animali”.

La posizione degli europarlamentari

Dal momento che il benessere degli animali sarà un tema di primaria importanza nei prossimi mesi, questo primo dibattito ha messo in evidenza la posizione di diversi eurodeputati appartenenti a diversi gruppi politici. Purtroppo, la combinazione tra la programmazione di giovedì pomeriggio e uno sciopero dei treni in Francia ha ridotto sensibilmente il numero di eurodeputati presenti nell’emiciclo.

I deputati di diversi gruppi politici hanno parlato esplicitamente della necessità di un Commissario per il benessere degli animali.

Niels Fuglsang (S&D, Danimarca) l’anno scorso ha promosso due interrogazioni orali su questo tema, che sono state le interrogazioni orali tematiche più firmate nella storia del Parlamento. Ha spiegato che la legislazione dell’UE dovrebbe sempre tenere conto del fatto che gli animali sono esseri senzienti – come affermato nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “ci sono problemi di benessere degli animali nelle nostre aziende agricole e dovremmo tenerne conto quando legiferiamo in futuro; quando pensiamo a come proteggere gli animali a lungo termine, abbiamo bisogno di un Commissario per il benessere degli animali. Il benessere degli animali è troppo spesso una questione che si svolge tra una poltrona e l’altra, senza che nessuno si assuma la responsabilità degli scandali che si verificano nel settore”. “Dovremmo avere un Commissario per il benessere degli animali in cui la responsabilità sia menzionata nel titolo del Commissario”.

Fuglsang ha anche citato diversi esempi di questi scandali, in particolare quelli che si verificano durante il trasporto marittimo e il trasporto di animali vivi, e ha ricordato che più di 190 eurodeputati hanno aderito alla campagna #EUforAnimals per il benessere degli animali insieme a 230.000 cittadini europei.

Jeremy Decerle (Renew, Francia) ha riconosciuto che un buon benessere degli animali è un’aspettativa dei cittadini e ha affermato che “dovremmo prendere in seria considerazione il benessere degli animali”, forse anche con un Commissario specifico, ma soprattutto dobbiamo occuparci seriamente del benessere degli animali.

Virginie Joron (ID, Francia) ha sottolineato che i cittadini ritengono importante il benessere degli animali e che l’etichettatura aiuterebbe a compiere progressi su questo fronte. Ha inoltre affermato che il suo gruppo sostiene la proposta di istituire un commissario europeo per il benessere degli animali, al fine di apportare ulteriori miglioramenti.

Anja Hazekamp (La Sinistra, Paesi Bassi) ha affermato che esistono ancora molti problemi relativi al benessere degli animali nell’UE e che sono necessari miglioramenti. Ha ricordato alla Commissione e ai colleghi che ci sono già commissari esplicitamente incaricati di molte cose, ma non è il caso del benessere degli animali, il che è assurdo.

Pär Holmgren (Verdi, Svezia) ha affermato che, sebbene questo dibattito sia importante, il suo gruppo continua a sostenere con forza l’idea di discutere in Parlamento una risoluzione sul Commissario per il benessere degli animali, che potrebbe essere programmata solo con un maggiore sostegno da parte della Conferenza dei presidenti. Ha elencato vari argomenti per i quali sarebbe utile avere un Commissario per il benessere degli animali.

Caroline Roose (Verdi, Francia) ha aggiunto che avere un commissario esplicitamente incaricato del benessere degli animali contribuirebbe a migliorare la chiarezza e il coordinamento tra le varie DG, necessari sia per una migliore applicazione della normativa che per la preparazione di nuove proposte.

Jiří Pospíšil (PPE, Cechia) ha espresso l’aspettativa dei deputati e della società che le prossime proposte della Commissione portino a un divieto di gabbie e a limiti al trasporto di animali vivi. Questi cambiamenti dovrebbero essere sostenuti dalla presenza di un Commissario europeo per il benessere degli animali.

Mick Wallace (The Left, Irlanda) ha affermato che gli attuali standard di benessere degli animali sono importanti ma non adatti allo scopo, quindi dovrebbero essere migliorati e dovremmo avere un Commissario europeo per il benessere degli animali.

Anche quasi tutti gli altri eurodeputati intervenuti hanno espresso la necessità di migliorare la legislazione sul benessere degli animali.

Al termine del dibattito, il Commissario McGuinness ha ribadito che il benessere degli animali è molto importante per la Commissione europea, ma non ha risposto alla richiesta degli eurodeputati di menzionare esplicitamente questa responsabilità nel titolo di lavoro del Commissario competente.

Un sondaggio condotto nel giugno 2021 da Ipsos mostra che il 69% degli europei pensa che dovrebbe esserci un Commissario europeo per il benessere degli animali. Sebbene il benessere degli animali stia molto a cuore ai cittadini europei, che sostengono costantemente le iniziative volte a migliorare il modo in cui gli animali vengono trattati, l’attenzione ricevuta a Bruxelles è stata altalenante a seconda delle priorità della Commissione in carica in quel momento.

I cittadini e gli eurodeputati che sostengono la campagna #EUforAnimals chiedono che venga data maggiore rilevanza al benessere degli animali, rendendo esplicita questa responsabilità nel nome della Direzione generale competente e nella qualifica del Commissario UE competente.

Nel contesto attuale, la responsabilità del Commissario diventerebbe “Salute, sicurezza alimentare e benessere degli animali“.